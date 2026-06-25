Im Sommer Gutes tun: Spendenmarathon am 28. Juni 2026

Jede Spende bis zum Ende der Aktion zählt.

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Je mehr Spenden unser Projekt im Aktionszeitraum generiert, desto mehr Geld erhalten wir aus dem Aktionstopf.

WICHTIG: Nur am Sonntag, 28.06.2026, 09:00 – 23:59 Uhr

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„Beim Spendenmarathon wird das Budget anteilig verteilt – sammelt euer Projekt z. B. 10 % der gesamten Spendensumme (225.000 €) der Aktion, bekommt ihr auch 10 % aus dem Fördertopf.“

Bitte spendet und teilt diese Nachricht mit Freunden und Bekannten – LORA braucht eure Hilfe! Danke. Denn leider sind all unsere Sorgen nicht weg. Weiterhin ist es unsere Aufgabe, Geld zu besorgen, denn um unabhängig senden zu können, benötigen wir weiterhin Deine/Eure Unterstützung.

Trotz einer städtischen Förderung für die Ehrenamtskoordination (die eventuell ja auch bei der prekären Lage der Städtischen Finanzen wegfallen kann) müssen wir weiterhin Technik erneuern – im Sommer stehen die zwei Sendestudios an zu erneuern –, Sendebetriebskosten, Miete und alles drum herum über Mitgliedsbeiträge und Spenden selbst aufbringen.



Danke und schöne, hoffentlich nicht zu heiße Sommertage wünschen wir Ihnen mit gutem Radioempfang.