Das literarische Gedächtnis Münchens, ein Archiv, eine Bibliothek, ein Ort für Diskurse

Eine Sendung über die Monacensia im Hildebrandhaus, eine ehemalige Künstlervilla im Stadtteil Bogenhausen. Dieser Ort ist nicht nur eine Stadtbibliothek sondern auch ein Archiv, eben das literarische Gedächtnis Münchens mit Schwerpunkt FemaleHeritage. Hier gibt`s auch Platz für Ausstellungen, Veranstaltungen, es gibt Arbeitsplätze, einen Garten mit Bäumen, in dem auch gearbeitet, diskutiert oder einfach das Leben mit oder ohne Konsum genossen werden kann. In dieser Sendung kommen zu Wort:

Dr. Arne Ackermann, Direktor der Münchner Stadtbibliotheken

Marek Wiechers, Kulturreferent Münchens

Rachel Salamander, anlässlich der Eröffnung der Ausstellung Literatur & Haltung mit Exponaten aus ihrem Archiv

Sylvia Schütz und Dr. Patrick Geiger, Kurator*innen der Ausstellung

Melanie Rotfeld-Tuchmann, eine der Betreiber*innen des Cafés Lev in der Monacensia

Meera Eilabouni und Yael Deckelbaum mit ihrem gemeinsamen Song „War is not Womens game“

Sylvia Schütz und Rebecca Faber, Verantwortliche für die Ausstellungen und die Programmgestaltung

Nicola Bardola, Vorsitzender des Vereins „Freundinnen und Freunde der Monacensia“

Irmela von der Lühe als Teilnehmende der Tagung über den Aufbau eines digitalen Archivs mit Zeugnissen von und über Annemarie Schwarzenbach

Fanny Hensels Komposition „Piano Trio Op.11“, eingespielt vom Claramount Trio, zur Verfügung gestellt von der Plattform musopen