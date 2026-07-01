Städtepartnerschaft München – Harare, Bayerische Eine Welt-Tage – „Von München soll kein Schaden ausgehen“ Teil 4/2026

1. Juli 2026 Nick Alles zum Nachhören, International, München, Wirtschaft und Soziales 0

Live-Musik von Pamuzinda auf dem 30jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft München - Harare am 19. Juni 2026 im EineWeltHaus

In der vierten Sendung aus der Reihe „Von München soll kein Schaden ausgehen – Fairer Handel, Solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit“ haben wir folgende Themen vorbereitet:

Gleich zu Beginn informieren wir euch über die am 3. und 4. Juli stattfindenden Eine Welt-Tage in Augsburg.

Und in einem Schwerpunkt geht es dann um 30 Jahre Städtepartnerschaft München – Harare, die am 19. Juni im Eine Welt-Haus gefeiert wurde. Wir waren vor Ort und haben mit Menschen gesprochen, die die Städtepartnerschaft von Anfang an begleitet haben.

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