Städtepartnerschaft München – Harare, Bayerische Eine Welt-Tage – „Von München soll kein Schaden ausgehen“ Teil 4/2026

In der vierten Sendung aus der Reihe „Von München soll kein Schaden ausgehen – Fairer Handel, Solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit“ haben wir folgende Themen vorbereitet:

Gleich zu Beginn informieren wir euch über die am 3. und 4. Juli stattfindenden Eine Welt-Tage in Augsburg.

Und in einem Schwerpunkt geht es dann um 30 Jahre Städtepartnerschaft München – Harare, die am 19. Juni im Eine Welt-Haus gefeiert wurde. Wir waren vor Ort und haben mit Menschen gesprochen, die die Städtepartnerschaft von Anfang an begleitet haben.