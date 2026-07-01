Westend-Perspektiven: Wie seniorenfreundlich ist das Viertel?

Das Westend gilt als eines der jüngsten Viertel Münchens – zumindest statistisch. Doch zwischen jungen Familien, Studierenden und Berufstätigen leben hier auch rund 4.000 Seniorinnen und Senioren. Wie erleben sie ihren Stadtteil? Was läuft gut, wo gibt es Verbesserungsbedarf?

Darüber sprechen wir in der fünften Folge der Westend-Perspektiven zuerst mit Monika Obermeyer, der Seniorenbeauftragten des Bezirksausschusses Schwanthalerhöhe, CSU und anschließend mit Michael Czich, dem Baumbeauftragten des BAs von den Grünen. Wie lebt’s sich also im Westend?