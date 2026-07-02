Es ist wieder soweit: Der 4. Sendlinger Bilderfries startet!

„Zwischen Chaos und Struktur – Kunst aus der Nachbarschaft“

44 Künstler*innen aus Sendling zeigen vom 2. bis 30. Juli ihre Arbeiten in der Kulturschmiede. Unsere LORA-Moderatorin Martina Helbing war bei der sogenannten „Hängung“ der Bilder dabei und konnte mit den Organisator*innen sprechen.

Im Beitrag hören Sie Dorothea Knott und Matthias Lindinger, die Mitorganisatoren der Ausstellung. Der Sendlinger Bilderfries versteht sich bewusst als offenes Ausstellungsformat: Er bietet auch weniger etablierten Künstler*innen eine Plattform und schafft Raum für Begegnung, Vernetzung und gemeinsames künstlerisches Arbeiten. So entsteht ein lebendiges Bild der lokalen Kreativszene – nahbar, vielfältig und im direkten Dialog mit der Nachbarschaft. Die Gruppenausstellung folgt dem Motto „Chaos oder Struktur?“ – und versammelt vielfältige Positionen zwischen Ordnung und Experiment.

Vernissage am 2. Juli um 19 Uhr mit „Peter and the Lost Boys“.

Ausstellung vom 02. – 30. Juli 2026

Öffnungszeiten: Mi & Do 18–21 Uhr, Sa & So 16–19 Uhr. Es gibt ein Beiprogramm mit Führungen, Konzerten, Workshops und vielem mehr.

Magazinbeitrag vom 01.07.2026 zum Nachhören: