LIN 25 – die Bäume bleiben vorerst stehen

und die Initiative feiert!

Die Landeshauptstadt München hatte tatsächlich einen radikalen Kahlschlag genehmigt – alle Bäume aus dem Innenhof in Untersendling sollten weg. Stattdessen sollen drei Townhäuser entstehen. Wir berichteten mehrfach darüber. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat am 17. November 2025 die mit der Baugenehmigung vorgesehenen Baumfällungen gestoppt. Die von LIN25 maßgeblich unterstützte Klage des Naturschutzverbandes Wildes Bayern e.V. war erfolgreich. Die Entscheidung des Senats ist unanfechtbar und hat zur Folge, dass von der Baugenehmigung bis zu einer Entscheidung in der Hauptsacheklage kein Gebrauch gemacht werden darf, insbesondere also auch die Bäume nicht gefällt werden dürfen.

Dieser großartige Erfolg war nur durch das Zusammenwirken vieler Menschen und Organisationen möglich:

Wildes Bayern e.V.,

die Anwaltskanzlei von LIN25,

der Bezirksausschuss Sendling

und einige der Sache aufgeschlossenen Stadträtinnen und Stadträte und MdLs

Vor allem ist der anhaltenden Unterstützung aus der Nachbarschaft zu danken. Und diese Nachbarschaft feierte am Freitag, dem 26.06.2026, ihren Jahrestag des Widerstands.

Wir von LORA München waren dabei. Magazinbeitrag vom 01.07.2026 zum Nachhören:

1 Jahr LIN 25, Kampf um die Bäume, 07:30 min



Mit dem ganz schnellen Profit für die Palermo Real Estate wurde ja erst einmal nichts.

Denn nun wird vorerst abgewartet, was der Bayerische Verwaltungsgerichtshof im Hauptverfahren entscheiden wird. Die Bäume jedenfalls stehen noch und spenden bei der Hitze den dringend benötigten Schatten. Wie Thomas Hinz von der Initiative LIN25 schon gebeten hat:

Bitte unterschreibt die Petition!

Es fehlen nur noch etwas über 100 Unterschriften, um die 10.000 voll zu machen: