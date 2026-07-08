Die BuntesGartenCiao im Lenbachhaus München und Musik

Audiobeitrage von der BuntesGartenCiao, deren Veranstaltungen bei freiem Eintritt noch bis Ende Ausgust besucht werden können, eine aktive Teilnahme bei den vielen angebotenen Workshops ist ausdrücklich erwünscht.

Ein Gespräch mit Samira Yildirim, der Kuratorin dieser Veranstaltungsreihe, die sich bis auf den Vorplatz des Lenbachhauses ausgedehnt hat.

ein Beitrag von Beate Stoelzel