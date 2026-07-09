Und? Wer zahlt’s?

Eine Sendereihe von und mit Postwachstumsökonom Prof. Dr. Dr. Helge Peukert und Buchautor Ulrich Seibert

Sendung am Mittwoch, 15.07.2026 um 21:00 Uhr.

Wiederholungen: Do., 16.07., 06:00 Uhr und 15:00 Uhr (DAB+ und Livestream), Sa., 18.07., 20:00 Uhr und So., 19.07. um 11:00 Uhr (beide nur im Livestream)

KI – oder Englisch AI – ist in aller Munde, und das aus gutem Grund. Denn so wie die Dampfmaschine oder der Webstuhl vor ein paar hundert Jahren hat diese nicht ganz neue Technologie nun mittlerweile das Potenzial, unser gesamtes Leben auf ähnliche Weise umzukrempeln. Und es könnte schneller gehen, als manch einem oder einer das lieb sein kann.

Helge und mich hat insbesondere interessiert, wie sich die KI auf unseren Broterwerb – oder anders gefragt: auf den Arbeitsmarkt – auswirken wird. Die Dampfmaschine und ihre Kinder haben uns einen Großteil der körperlichen Arbeit abgenommen, nun scheint es so, dass KI uns auch noch die geistige Arbeit abnehmen soll. Und tatsächlich machen Angestellte in vielen Betrieben bereits jetzt die Erfahrung, dass sie die KI anlernen bzw. trainieren sollen, damit die dann … deren Jobs übernehmen kann. Doch was dann? Die KI gehört nur einige Wenigen auf der Welt … mit welchen Konsequenzen haben wir zu rechnen?

Nun hat das „Und? Wer zahlt’s“-Team leider nicht die Expertise, um solche Fragen auch nur halbwegs kompetent beantworten zu können. Also haben wir jemanden eingeladen, der als praktischer Anwender von KI über solche Expertise verfügt. Aus München ist uns zugeschaltet der seit 40 Jahren in Deutschland lebende iranische Unternehmer Foroud Saraji, der KI in seinem Unternehmen bereits intensiv einsetzt.

Foroud Saraji, Gründer und Geschäftsführer der Firma PIXIP, im Gespräch zum Thema KI – (c) Radio LORA / Foroud Saraji

Er wird uns erklären, was KI eigentlich aus technischer Hinsicht ist, was sie kann und woran sie in der Regel scheitert, wo ihr Einsatz Sinn macht – und wo nicht -, wo ihre Chancen liegen und die mit ihr verbundenen Risiken. Und er wird daraus ableiten, auf welche Weise wir uns auf die KI-Revolution vorbereiten und wie wir uns darauf einstellen werden müssen, um nicht unter die Räder zu gelangen.

Natürlich gibt es auch wieder Musik, und zwar von Alex Oriental Experience, Foroud Saraji (nein, kein Zuordnungsfehler) und Hundling.