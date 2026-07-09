Mitschnitt des politischen Frauentreff der ver.di Frauen vom 15. Juni 2026

Unter dem Motto „Welche Frauenpolitik wird sich München in Zukunft leisten?“ fand am 15. Juni 2026 im EineWeltHaus ein politischer Frauentreff der ver.di Frauen statt.

Für ver.di ist Frauenpolitik keine Nischenfrage, sondern ein zentraler Faktor für gesellschaftliche Gerechtigkeit und wirtschaftliche Stabilität.

Die beiden neu gewählten Münchner Stadträtinnen

Liliana Parente (DIE LINKE)

Paula Gundi (SPD)

stellten sich beim politischen Frauentreff der ver.di-Frauen den Fragen der Teilnehmerinnen und diskutierten über frauenpolitische Themen und Perspektiven für München. Die Moderation übernahm Nikola Jankowsky und Martina Helbing.

Hier steht die gesamte Veranstaltung zum Nachhören bereit: