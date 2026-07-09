Welche Frauenpolitik wird sich München in Zukunft leisten?

Am 15. Juni 2026 fand im EineWeltHaus ein politischer Frauentreff der ver.di Frauen statt. Für ver.di ist Frauenpolitik keine Nischenfrage, sondern ein zentraler Faktor für gesellschaftliche Gerechtigkeit und wirtschaftliche Stabilität.

Deshalb stand die Veranstaltung ganz im Zeichen der Frage: „Welche Frauenpolitik leistet sich München in Zukunft.“

Zu Gast waren die beiden neu gewählten Münchner Stadträtinnen:

Liliana Parente, DIE LINKE und

Paula Gundi, SPD

Sie stellten sich den Fragen der Teilnehmerinnen und diskutierten über frauenpolitische Herausforderungen und Perspektiven für München.

In der LORA-Sendung der ver.di-Frauen sind Ausschnitte aus der Veranstaltung zu hören. Außerdem berichten die LORA-Redakteurinnen Martina Helbing und Christiane Bihlmayer über ihre persönlichen Eindrücke von der Diskussion. Mit im Studio war außerdem Annika Ulherr.

Der Beitrag der ver.di-Frauen vom 8. Juli 2026 steht zum Nachhören bereit:

Auszüge aus der ver.di Veranstaltung, 53:37 min