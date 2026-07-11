Patchworkfamilien-Alltag zwischen neuen Beziehungen, alten Bindungen und vielen Herausforderungen

pro familia journal am Mittwoch, 15. Juli um 20 Uhr

Im Studio ist die Psychologin und Paar- und Familientherapeutin Camilla Engelsmann von pro familia München. Sie ordnet ein wie Patchworkfamilien funktionieren können, welche Chancen sie bieten und wo typische Herausforderungen entstehen. Außerdem kommen Menschen aus unterschiedlichen Patchworkkonstellationen zu Wort und erzählen über ihre Familiensituation und ihren -alltag.

pro familia journal am Mittwoch, 15. Juli um 20 Uhr (Wiederholung der Sendung vom 20.05.2026)