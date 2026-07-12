Interview mit Christian Schmidt vom Verein für deutsch-polnische Nachbarschaft GDPN

12. Juli 2026 aurelia Alles zum Nachhören, International, Politik & Gesellschaft 0

Redakcja Polonium, Bild KI generiert
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Der GdpN-Sąsiedzi e.V. – die Gesellschaft für deutsch-polnische Nachbarschaft – ist ein wachsendes Netzwerk von Deutschen und Polen aus beiden Ländern. Parteiunabhängig, demokratisch und europäisch ausgerichtet, setzt sich der Verein für eine engere und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen ein.

Im Gespräch erzählt der Vorstand des Vereins, Christian Schmidt, von den Beweggründen für die Gründung, den Zielen der Gesellschaft und den aktuellen Entwicklungen.

Der Radiobeitrag ist in drei Teile gegliedert.

Interview mit Christian Schmidt zum Nachhören:

Teil 1:

Interview mit Christand Schmidt, Teil 1, 17:37 min

Teil 2:

Interview mit Christand Schmidt, Teil 2, 13:31 min

Teil 3:

Interview mit Christand Schmidt, Teil 3, 10,42 min

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