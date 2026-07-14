Mit roter Nase gegen Angst: Klinikclowns in Russland und Deutschland

Kann Humor dabei helfen, Angst und Einsamkeit im Krankenhaus für einen Moment zu vergessen?

In dieser Sendung spricht Marina Dorn mit den russischen Klinikclowns Luna und Stručok, die seit vielen Jahren Kinder in Moskauer Krankenhäusern und Hospizen besuchen, sowie mit Peter Spiel alias Dr. Paletti, Klinikclown und künstlerischer Leiter der KlinikClowns Bayern.

Die Gäste erzählen, wie sie Kontakt zu schwer kranken Kindern aufbauen, warum Improvisation und regelmäßige Besuche so wichtig sind und wie Humor auch ohne gemeinsame Sprache funktionieren kann.\ Außerdem geht es um Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Klinikclownerie in Russland und Deutschland.

Interviews mit Klinikclowns aus Russland und Deutschland

Länge: 45:49