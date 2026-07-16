Die unheilvolle Transformation des Kapitalismus zum digitalen Überwachungskapitalismus

Durch die universale Verbreitung des Internets und die Möglichkeit der Analyse riesiger Datenmengen mithilfe der Künstlichen Intelligenz haben sich dem Kapitalismus neue Wege der Machtausübung eröffnet. Im Fokus des neuen digitalen Überwachungskapitalismus steht, aufgrund der neuen Möglichkeit der Personalisierung digitaler Daten, die Berechenbarkeit und gezielte Manipulation jedes einzelnen Internetnutzers. Propaganda und digitale Manipulationskampagnen bestimmen mehr und mehr die mediale Berichterstattung und in der Folge auch die öffentliche Meinung.

Überwachungskapitalismus. Sendung vom 06.07.2026 – Länge: 52:35 Min.