Die Mubuka-Initiative lädt herzlich ein zu der Veranstaltungsreihe zum Thema:

Erinnerungskultur und koloniale Gewalt: Indigene im Mittelpunkt

Vom 20. bis 26. Juli 2026 besteht die einzigartige Gelegenheit, tief in die Fragen von kolonialer Gewalt in München, indigener Selbstbestimmung und Klimagerechtigkeit einzutauchen.

Unser Gast ist Maurille Jeritz Jacinto Gomes Kukama, eine indigene Aktivistin und Geschichtslehrerin aus dem brasilianischen Amazonas. Sie ist Nachfahrin des indigenen Volkes der „Miranha“ und arbeitet zu kolonialen Kontinuitäten und dem Widerstand der Frauen.

Es geht um Themen wie:

Klimagerechtigkeit ,

das Konzept des Körper-Territoriums,

die Rechte der Natur,

kollektive Resilienz,

indigene Perspektiven auf Gesellschaft, Geschichte und Zukunft

Maurille wird bei allen Veranstaltungen in verschiedenen Perspektiven von ihrer Arbeit und ihrem Aktivismus berichten und für Diskussionen zur Verfügung stehen.

Die Diskussion findet auf Deutsch und Portugiesisch statt.

Wir freuen uns auf Euer/ Ihr zahlreiches Kommen!

Mubuka Initiative