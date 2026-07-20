Auf der Hackerbrücke in München

Öffentliche Räume werden ja des öfteren in unkonventioneller Art und Weise durch die Bevölkerung genützt. So zum Beispiel die Hackerbrücke. Eigentlich ist eine Brücke ja als Möglichkeit zur Überquerung gedacht, im Falle der Hackerbrücke nicht über einen Fluß sondern über die Bahnanlagen des Münchner Hauptbahnhofes. Auf den breiten Eisenträgern der Stahlkonstruktion lässt es sich aber auch gut sitzen. Und das wird ausgiebig genutzt um beim Sonnenuntergang die Aussicht zu genießen und der sommerlichen Hitze etwas zu entgehen. Dazu ein paar Stimmen der Hackerbrückesitzer, die die Brücke als Wohlfühlort in Anspruch nehmen. Schaut einfach mal vorbei, es ist interessant.

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