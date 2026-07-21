Das Konzept „Multi-Domain-Operations“ – Gegen Krieg, Militarisierung und Aufrüstung – Teil 2



In unserer Reihe „gegen Krieg, Militarisierung und Aufrüstung“ gehen wir diesmal der Frage nach, warum die Bundesregierung unbedingt moderne Mittelstreckenraketen haben will und das Völkerrecht dem eher im Wege steht. Das hat viel mit dem Nato-Konzept „Multi-Domain-Operations“ (MDO) zu tun, das sich auch die Bundesregierung bzw. das Verteidigungsministerium zu eigen gemacht hat. Mehr dazu von Lühr Henken vom Bundesausschuss Friedensratschlag und Wolfgang Lerch von der Kaufbeurer Initiative für Frieden, Internationalen Ausgleich und Sicherheit.