München erinnern! 10 Jahre nach dem rassistischen Terrorangriff im Olympia-Einkaufszentrum

Viel politische Prominenz hatte sich zum 10ten Jahrestag des OEZ-Terroranschlags in München versammelt.

Auch der 15jährige Selçuk Kılıç wurde an diesem Tag ermordet.Yasemin Kılıç, die Mutter von Selçuk, sprach bei der Gedenkveranstaltung nicht nur über ihren Schmerz sondern auch über die Versäumnisse der Behörden, sie fordert – wie auch die anderen Betroffenen – einen Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag, um die immer noch offenen Fragen zu klären.

Ermordet wurden : Armela Segashi, Can Leyla, Dijamant Zabërgja, Guiliano Kollmann, Hüseyin Dayıcık, Roberto Rafael, Sabine S. , Selçuk Kılıç und Sevda Dağ.

Beitrag von Beate Stoelzel