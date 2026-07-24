Soundtrack zur Radl-Sternfahrt bei Gery’s + Tary’s Favourites und Wunschbox im Juli 2026

Die fünfstündige Live-Berichterstattung von Lora München von der Radl-Sternfahrt
am Sonntag, 14. Juni 2026 war ein voller Erfolg!
Da Lora München sonntags nur im Livestream zu hören ist,
gibt es in den Favourites im Juni, Juli und August eine Zusammenfassung
dieses großartigen Ereignisses.
Im Juli 2026 haben Gery’s + Tary’s Favourites
zwei Sendetermine zur Verfügung auf UKW.
Es gibt also den
Soundtrack zur Radl-Sternfahrt, Teil 3
am Montag, 27. Juli 2026 16:00 bis 17:00 Uhr
auf UKW und im Internet Livestream
eine Zusammenfassung der Stunde von 13 bis 14 Uhr:
Die Strecken von weiter weg wie z.B. von Rosenheim, Augsburg, Petershausen,
Tutzing, Grafing, Freising, usw. treffen nach und nach zusammen.
Gemeinsam mit den vier Münchner Strecken geht es dann über die Leopoldstraße
und weiter über die Brienner Straße und Karolinenplatz zum Königsplatz
zur gemeinsamen Kundgebung um ca. 15:30 Uhr.
Im dritten Teil gibt es Kurzberichte von den Strecken und Grußworte und …
Im Sendestudio sind Clemens Koller und Gerd Geißler (Gery),
Letzterer kümmert sich um die Musik, und die kommt von
Mo-Do, Austria Project, Svenson, den H-Blockx, u.v.m.
und
Soundtrack zur Radl-Sternfahrt, Teil 4
am Mittwoch, 29. Juli 2026 16:00 bis 17:00 Uhr
auf UKW und im Internet Livestream
eine Zusammenfassung der Stunde von 14 bis 15 Uhr:
Die zehn Strecken von außerhalb treffen auf die vier Strecken von innerhalb Münchens. Gemeinsam fährt man dann in der Leopoldstraße und über die Brienner Straße und Karolinenplatz dann weiter zum Königsplatz zur gemeinsamen Kundgebung um ca. 15:30 Uhr.
Im vierten Teil gibt es Infos über die Teilnehmerzahlen und
Kurzberichte und Liveschaltungen von den Strecken, verschiedene Grußworte und …
Im Sendestudio sind Clemens Koller und Gerd Geißler (Gery).
Letzterer kümmert sich um die Musik, und die kommt von
Austria Project, Umberto Tozzi, Frag Nicht, Svenson, u.v.m.
Und es gibt
Wunschbox im Juli
Wie jeden fünften Mittwoch im Monat läuft
am Mittwoch, 29. Juli 2026, nach den 22:00 Nachrichten bis Mitternacht
die mittlerweile sechsunddreißigste Ausgabe der Wunschbox.
Da gibts eure Hörerwünsche, manche mit einer kleine Geschichte dazu.
Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com
Die Favourites werden wiederholt …
in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und
am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr
auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.
und am darauffolgenden Wochenende
die Montags-Favourites am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr
die Mittwochs-Favourites am Samstag um 23:00 Uhr
im Internet Livestream.
Die Wunschbox wird wiederholt …
am darauffolgenden Tag um 10:00 Uhr
auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream
und am darauffolgenden Wochenende
am Samstag um 18:00 Uhr
im Internet Livestream.
Die Favourites und die Wunschbox kann man
nachhören oder sich als mp3 runterladen …
7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek
Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de
am besten mit cc an uns info@gerytaryfavourites.com
Viel Spaß beim Zuhören wünscht
Vorschau:
Die Ankunft am Königsplatz gibt es im Teil 5 des Soundtracks zur Radl-Sternfahrt
am 24. August 2026, um 16 Uhr
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