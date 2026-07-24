Soundtrack zur Radl-Sternfahrt bei Gery’s + Tary’s Favourites und Wunschbox im Juli 2026

Die fünfstündige Live-Berichterstattung von Lora München von der Radl-Sternfahrt

am Sonntag, 14. Juni 2026 war ein voller Erfolg!

Da Lora München sonntags nur im Livestream zu hören ist,

gibt es in den Favourites im Juni, Juli und August eine Zusammenfassung

dieses großartigen Ereignisses.

Im Juli 2026 haben Gery’s + Tary’s Favourites

zwei Sendetermine zur Verfügung auf UKW.



Es gibt also den

Soundtrack zur Radl-Sternfahrt, Teil 3

am Montag, 27. Juli 2026 16:00 bis 17:00 Uhr

auf UKW und im Internet Livestream

eine Zusammenfassung der Stunde von 13 bis 14 Uhr:



Die Strecken von weiter weg wie z.B. von Rosenheim, Augsburg, Petershausen,

Tutzing, Grafing, Freising, usw. treffen nach und nach zusammen.

Gemeinsam mit den vier Münchner Strecken geht es dann über die Leopoldstraße

und weiter über die Brienner Straße und Karolinenplatz zum Königsplatz

zur gemeinsamen Kundgebung um ca. 15:30 Uhr.

Im dritten Teil gibt es Kurzberichte von den Strecken und Grußworte und …

Im Sendestudio sind Clemens Koller und Gerd Geißler (Gery),

Letzterer kümmert sich um die Musik, und die kommt von

Mo-Do, Austria Project, Svenson, den H-Blockx, u.v.m.

und

Soundtrack zur Radl-Sternfahrt, Teil 4

am Mittwoch, 29. Juli 2026 16:00 bis 17:00 Uhr

auf UKW und im Internet Livestream

eine Zusammenfassung der Stunde von 14 bis 15 Uhr:

Die zehn Strecken von außerhalb treffen auf die vier Strecken von innerhalb Münchens. Gemeinsam fährt man dann in der Leopoldstraße und über die Brienner Straße und Karolinenplatz dann weiter zum Königsplatz zur gemeinsamen Kundgebung um ca. 15:30 Uhr.

Im vierten Teil gibt es Infos über die Teilnehmerzahlen und

Kurzberichte und Liveschaltungen von den Strecken, verschiedene Grußworte und …

Im Sendestudio sind Clemens Koller und Gerd Geißler (Gery).

Letzterer kümmert sich um die Musik, und die kommt von

Austria Project, Umberto Tozzi, Frag Nicht, Svenson, u.v.m.

Und es gibt

Wunschbox im Juli

Wie jeden fünften Mittwoch im Monat läuft

am Mittwoch, 29. Juli 2026, nach den 22:00 Nachrichten bis Mitternacht



die mittlerweile sechsunddreißigste Ausgabe der Wunschbox.



Da gibts eure Hörerwünsche, manche mit einer kleine Geschichte dazu.

Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com

Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende

die Montags-Favourites am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr

die Mittwochs-Favourites am Samstag um 23:00 Uhr

im Internet Livestream.

Die Wunschbox wird wiederholt …

am darauffolgenden Tag um 10:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream

und am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 18:00 Uhr

im Internet Livestream.



Die Favourites und die Wunschbox kann man

nachhören oder sich als mp3 runterladen …

7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek



Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de

am besten mit cc an uns info@gerytaryfavourites.com

Viel Spaß beim Zuhören wünscht

Gery

Vorschau:

Die Ankunft am Königsplatz gibt es im Teil 5 des Soundtracks zur Radl-Sternfahrt

am 24. August 2026, um 16 Uhr