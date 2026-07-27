Gedenkveranstaltung zum 10. Jahrestag des OEZ-Attentats

Am 22. Juli 2026 standen die öffentlichen Verkehrsmittel in München um 17:51 Uhr für eine Minute still. Es war der 10. Jahrestag des Attentats im Olympiaeinkaufzentrum (OEZ). Am 22. Juli 2016 wurden bei dem rassistischen Terroranschlag am OEZ in München neun Menschen ermordet. Zehn Jahre danach kämpfen ihre Angehörigen und Überlebende noch immer um Anerkennung, Aufklärung und ein würdiges Gedenken. An der Gedenkveranstaltung nahmen neben Hinterbliebenen und Überlebenden auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) und Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Bündnis 90/Die Grünen) teil.

Ihr hört einen Zusammenschnitt der Gedenkveranstaltung.

Beitrag von Peter Lehmann

Foto: von H-stt (Henning Schlottmann) https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:10_Jahre_OEZ-Attentat_3514.jpg; von H-stt (Henning Schlottmann)

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