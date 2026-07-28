Soziale Kreislaufwirtschaft, Deregulierungswut der EU – „Von München soll kein Schaden ausgehen“ Teil 5/2026

In der fünften Sendung „Von München soll kein Schaden ausgehen – Fairer Handel – Solidarisches Wirtschaften und Entwicklungszusammenarbeit“ haben wir folgende Themen vorbereitet:



Wir berichten über Unternehmen, Organisationen und Vereine, die sich die Themen Recycling und soziale Kreislaufwirtschaft auf die Fahnen geschrieben haben. Mit dabei Condrobs, Anderwerk, Dynamo Fahrradservice, Erfindergarden, Regenbogenarbeit und das Institut für Textiltechnik.



In einem kürzeren zweiten Teil geht es dann um das Netzwerk Rules to Protect, das sich für den Erhalt wichtiger Schutzstandards, Umwelt-, Arbeitnehmer*innen und Verbraucher*innenrechte einsetzt. Anlass ist die Deregulierungswut der EU-Kommission.