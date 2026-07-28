Wenn Zucker krank macht

Zucker gehört für viele ganz selbstverständlich zum Alltag

Ein Glas Cola, ein Fruchtsaft zum Frühstück oder der vermeintlich gesunde Smoothie zwischendurch – für viele Menschen sind zuckerhaltige Getränke fester Bestandteil des Alltags. Doch Experten warnen: Zu viel Zucker kann das Risiko für Volkskrankheiten wie Typ-2-Diabetes, Adipositas und Fettleber deutlich erhöhen. Gleichzeitig wird in Deutschland aktuell über die Einführung einer Zuckersteuer diskutiert. Was kann so eine Abgabe bringen? Und wie können wir gesünder essen, ohne bevormundet zu werden? Darüber spricht die Ernährungswissenschaftlerin Professor Birgit Terjung aus Bonn.

Magazinbeitrag vom 21.07.2026 zum Nachhören:

Vortrag von Ernährungswissenschaftlerin Professor Birgit Terjung, 09:53 min



Zucker ist ein zweischneidiges Thema:

Der Körper braucht ihn – zu viel davon kann jedoch ernsthafte gesundheitliche Folgen haben. Eine Zuckersteuer könnte helfen, den Konsum zu senken, wird aber allein die Probleme von Diabetes, Adipositas und Fettleber nicht lösen. Gefragt sind langfristige Strategien, die gesunde Ernährung im Alltag erleichtern.