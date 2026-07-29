Westend-Perspektiven: Auf dem Weg zum Nachbarschaftsviertel

„Superblock“ klingt zunächst eher nach monumentaler Architektur als nach Verkehrsberuhigung und Klimaschutz. Verständlich also, dass die Stadt München für dieses Konzept lieber den Begriff „Nachbarschaftsviertel“ verwendet – die Vision eines Stadtteils mit weniger Autoverkehr, mehr Grün und mehr Aufenthaltsqualität. Genau dafür setzt sich die Münchner Initiative Nachhaltigkeit seit einigen Jahren mit ihrem Projekt „Westend-Kiez“ ein. Ziel ist es, das Westend Schritt für Schritt in ein lebenswerteres Quartier nach dem Vorbild der Superblocks in Barcelona zu verwandeln.

Initiatorin und Projektleiterin ist Sylvia Hladky. Wir haben mit ihr gesprochen und sie zunächst gefragt, wie die Idee zum Westend-Kiez überhaupt entstanden ist.