Verkehrswende zum Anschauen: Der Radentscheid im Museum

Das Münchner Stadtmuseum ist schon seit einiger Zeit eingerüstet. Es wird saniert – und das im großen Maßstab. Über viele Jahre bleibt es geschlossen. Nur im Zeughaus, einem historischen Nebengebäude wird unter dem Titel „What the City. Perspektiven unserer Stadt“ eine relativ kleine, aber durchaus feine Ausstellung präsentiert, die nun eine Ergänzung erfuhr. Der Radentscheid, ein Bürgerbegehren zum Radverkehr, das die Stadt München im Jahr 2019 vollumfänglich übernahm wurde jetzt Teil der Installation.

Andreas Schön, 1. Vorsitzender des ADFC München und die Grünen-Stadträtin Gudrun Lux sprechen beim Apéro.