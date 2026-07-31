♦ ♦ ♦ ♦ ♦ WORTSENDUNG ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

sendet am 2. Mittwoch in ungeraden Monaten um 21 Uhr im Sendefenster Perspektiven. Wiederholt wird die Sendung in DAB+ und im Livestream am darauf folgenden Donnerstag um 6 Uhr und um 15 Uhr und nur im Livestream am Samstag um 20 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr.

Portraits lädt dazu ein, Menschen kennenzulernen

und ihre Geschichten, Motivationen und Visionen zu entdecken.

Die Gesprächssendung auf Radio LORA München macht Menschen in ihrer ganzen Vielfalt sichtbar. Im Mittelpunkt stehen Einzelpersonen, aber auch Gruppen, die in ihrer Vielseitigkeit vorgestellt werden. In ausführlichen Gesprächen entsteht Raum für Hintergründe, Biografien und Perspektiven, die im schnellen Medienalltag oft zu kurz kommen.

Bisher:

– Interview mit dem in München lebenden politischen Künstler Wolfram Kastner

– Politischer Aktivismus – was ist das? Portrait über die Münchner Aktivistin Ramona Rösch

– Improvisationstheater – mit der Münchner Impro-Theater-Gruppe Lichterloh

Verantwortlicher Redakteur: Alexander Abramidis



