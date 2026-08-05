„Die Klimakrise ist eine Krise der Lebensweise. Genauso wie Krieg eine Krise der Lebensweise ist. Wir Menschen müssen anders zusammenleben. Um das Mindeste an Organisation hierfür zu gewährleisten, müssen wir uns global politisch organisieren. Ansonsten bekämpfen wir uns weiterhin gegenseitig.“ Das sagt der Sozialwissenschaftler Albert Denk in seinem Buch „Globale Demokratie“. Wie sich unter dem Dach der Vereinten Nationen globale Demokratie organisieren ließe, darüber spricht er in der Sendung „Trotz alledem“.

Globale Demokratie. Sendung vom 05.08.2026 – Länge: 56:35 Min.

Denk, Albert (2025): Globale Demokratie. Warum weltweite Probleme ein neues politisches Miteinander erfordern. München: oekom

Veranstaltungshinweis:

05.10.2026: „Globale Demokratie“ – Publikumsgespräch, Lange Nacht der Demokratie, Fürstenfeldbruck

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