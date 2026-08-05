Rechte Netzwerke auch im digitalen Raum , Strategien gegen deren Einflussnahme

Ein Symposium am 30.7. im NS-dokuzentrum München und eine Tagung der Akademie für politische Bildung Tutzing (27.7.- 28.7.) bilden die Grundlage dieser Sendung.

Sie enthält eine Zusammenfassung der Podiumsdiskussion des Symposium mit dem Thema „Bedrohlich aktuell: die völkische Weltanschauung“, auf der Bühne saßen; die Investigativjournalistin Andrea Röpke, der Filmemacher Florian Hoffmann, der Journalist und Podcaster Simon Wörz und Mirjam Zadhoff, die Direktorin des NS-dokuzentrums, ein Interview mit Angela Hermann über ihre Sicht auf die Bedrohungen einer liberalen, demokratischen Gesellschaft gerade in Hinblick auf die queere Community.

Von der Tagung der Akademie, Thema: Das neue Wir!? Gemeinschaftsbildung durch Digitalisierung, gibt es eine kurze Zusammenfassung des Vortrag von Maik Fielitz vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena über Grundlagen der Gruppenbildung im Netz, den Auswirkungen fast nicht vorhandener Moderation der Plattformen und der Rolle der Algorithmen, sowie ein Interview mit ihm über die eventuellen Auswirkungen von Social Media auf den Ausgang der Wahlen im September.

Kurz wird auf das Projekt Smart Region/Digitales Dorf zum Zusammenhalt der Gemeinschaft eingegangen.

ein Beitrag von Beate Stoelzel