Freitag 14.08. – Erleuchtung und Rufo beim Kleinkunstfunken

Endlich wieder Kleinkunstfunke – diesmal mit Erleuchtung und Rufo. 2018 von den beiden Frontsängerinnen „Dodo“ und „Spüli“ gegründet, geht die Münchner Band 2022 mit ihren drei Neuzugängen „Eisbärlars“ (Schlagzeug), „Liv“ (Bass) und „Nico“ (Gitarre), erstmals live! Ihre Setlists werden zunehmend länger, bunter und politischer. Ihren Stil beschreibt die Band selbst als „Indie Punk Pop whatever“ denn „Genres sind ziemlich überbewertet!“. Da sie selbst mehrheitlich betroffene Flintas sind, setzen sich die Künstler*innen lautstark für queer-feministische Werte ein. Nächsten Dienstag sind sie beim Kleinkunstfunken im LORA Studio zu Gast. Ausgestrahlt wird die Sendung dann am Freitag, den 14.08. um 16 Uhr im LORA-Livestream oder an den Endgeräten auf 92,4 Megahertz. Anschließend gibts die Sendung eine Woche lang zum Nachhören auf allen gängigen Streaming-Plattformen.