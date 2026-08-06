Die Sendling-Perspektiven 2026 umfassen acht Beiträge,

die vom 05.08.2026 bis zum 31.12.2026 im werktäglichen LORA-Magazin gesendet werden.

Diese Reihe wird durch den Bezirksausschuss 6 Sendling gefördert.

Sendling ist ein altes, traditionsreiches Stadtviertel Münchens. Dort gibt es alte, oftmals denkmalgeschützte Häuser. Viele Wohnungsgenossenschaften prägen noch immer das Wohnviertel, in dem junge Familien, Studierende, Berufstätige sowie viele Seniorinnen und Senioren leben. Es ist also bunt gemischt. Aber die Gentrifizierung macht auch vor dem Sendling keinen Halt. Mit der Sendereihe „Sendling Perspektiven“ möchten wir von Radio LORA Euch das Viertel näherbringen..

Sendling Perspektiven – Teil 1: Die Daiserstraße im Wandel der Zeit

Beginnen möchten wir mit einer einzigen Straße, die exemplarisch für den Wandel steht. Die Daiserstraße. Sie verläuft von der Lindwurmstraße hinauf zur Wackersbergerstraße. Wir von LORA – Robi von Gierke und Martina Helbing – sind mit Leo Brux, der seit vielen Jahren diese Straße „hobbyhistorisch“ erforscht, die Daiserstraße entlanggegangen.

Magazinbeitrag vom 05.08.2026