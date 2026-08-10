Parität, Frieden, Frauenrechte – und die Lehren aus Hiroshima

Was haben politische Gleichstellung, Hiroshima, der Krieg im Iran und die Situation von Frauen in Afghanistan miteinander zu tun? Es geht um Macht, Frieden, Menschenrechte – und um die Frage, wie eine gerechtere Welt möglich wird.

In der Sendung der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit (IFFF)/ Women´s International League for Peace and Freedom (WILPF):

Parität jetzt! 100 Organisationen fordern 50 % Frauen im Bundestag – und wir sprechen über den Einsatz für politische Gleichstellung mit Christa Weigl-Schneider .

100 Organisationen fordern 50 % Frauen im Bundestag – und wir sprechen über den Einsatz für politische Gleichstellung mit . Hiroshima mahnt: Warum der Atombombenabwurf auch 81 Jahre später aktuell bleibt – und was Hiroshima mit deutscher Politik heute zu tun hat. Monika Seiler informiert.

Warum der Atombombenabwurf auch 81 Jahre später aktuell bleibt – und was Hiroshima mit deutscher Politik heute zu tun hat. informiert. Krieg im Iran: Einblicke in die aktuelle Lage und die Auswirkungen des Krieges. Maryam Shirinsokhan gibt uns ein Update.

Einblicke in die aktuelle Lage und die Auswirkungen des Krieges. gibt uns ein Update. Frauen in Afghanistan: Eine junge Afghanin berichtet aus Afghanistan über Festnahmen, Repression und das Leben von Frauen und Mädchen unter den Taliban.

Eine berichtet aus Afghanistan über Festnahmen, Repression und das Leben von Frauen und Mädchen unter den Taliban. Her-Story: Das bewegende Porträt der Hiroshima-Überlebenden und Anti-Atomaktivistin Setsuko Thurlow. Erzählt von Monika Seiller.

Eine Sendung über Frieden, Gleichberechtigung, Widerstand und die Verantwortung, die wir heute tragen.

IFFF Beitrag vom 03.08.2026