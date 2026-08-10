Parität, Frieden, Frauenrechte – und die Lehren aus Hiroshima

Was haben politische Gleichstellung, Hiroshima, der Krieg im Iran und die Situation von Frauen in Afghanistan miteinander zu tun? Es geht um Macht, Frieden, Menschenrechte – und um die Frage, wie eine gerechtere Welt möglich wird.
In der Sendung der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit (IFFF)/ Women´s International League for Peace and Freedom (WILPF):
- Parität jetzt! 100 Organisationen fordern 50 % Frauen im Bundestag – und wir sprechen über den Einsatz für politische Gleichstellung mit Christa Weigl-Schneider.
- Hiroshima mahnt: Warum der Atombombenabwurf auch 81 Jahre später aktuell bleibt – und was Hiroshima mit deutscher Politik heute zu tun hat. Monika Seiler informiert.
- Krieg im Iran: Einblicke in die aktuelle Lage und die Auswirkungen des Krieges. Maryam Shirinsokhan gibt uns ein Update.
- Frauen in Afghanistan: Eine junge Afghanin berichtet aus Afghanistan über Festnahmen, Repression und das Leben von Frauen und Mädchen unter den Taliban.
- Her-Story: Das bewegende Porträt der Hiroshima-Überlebenden und Anti-Atomaktivistin Setsuko Thurlow. Erzählt von Monika Seiller.
Eine Sendung über Frieden, Gleichberechtigung, Widerstand und die Verantwortung, die wir heute tragen.
IFFF Beitrag vom 03.08.2026
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