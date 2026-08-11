Westend-Perspektiven: Wie verändert ein Nachbarschaftsviertel die Mobilität?

Wir haben in unserer letzten Folge der Reihe „Westend-Perspektiven“ bereits über die Vision eines Nachbarschaftsviertels berichtet. Es geht darum, den Stadtteil, ja die ganze Stadt, klimaresilienter zu machen: mehr Grün ins Viertel zu bringen, den Verkehr zu beruhigen und Orte der Begegnung zu schaffen. Heute richten wir den Blick auf das Thema Mobilität. Was würde sich verändern, wenn aus der Vision eines Nachbarschaftsviertels Realität wird?

Dazu sprechen wir mit Christoph von Gagern, Vorstandsmitglied und einem der Sprecher des Verkehrsclubs Deutschland, kurz VCD München. Vom Bezirksausschuss Schwanthalerhöhe hören wir den CSU-Fraktionsvorsitzenden Uwe Trautmann sowie Katharina Lindemann von der Linken.

Als Erstes fragen wir Christoph von Gagern, was das Konzept Nachbarschaftsviertel aus seiner Sicht für die Mobilität bedeutet.