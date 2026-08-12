„Schatten pflanzen“: BaumEntscheid München kämpft für mehr Grün

Eine Hitzewelle jagt die nächste. Kaum kühlt es einmal kurz ab, steigen die Temperaturen schon wieder – und das weit über die 30-Grad-Marke. Gerade in der Stadt sind Bäume einer der wichtigsten Schutzfaktoren gegen die Hitze: Sie spenden Schatten, kühlen die Umgebung, speichern Wasser und verbessern die Luftqualität. Umso wichtiger ist es, den vorhandenen Baumbestand zu erhalten und neue Bäume zu pflanzen.

Wir sprechen darüber mit Stadtrat Dirk Höpner von der München-Liste. Zunächst wollen wir von ihm wissen, was er mit Blick auf den Baumbestand in München fordert.

Interview mit Dirk Höpner. LORA-Magazin vom 11.08.2026

Eine engagierte Gruppe Münchner Bürgerinnen und Bürger setzt sich ehrenamtlich dafür ein, die Stadt auch in Zukunft lebenswert zu erhalten. Unter dem Motto „Schatten pflanzen“ haben sie den BaumEntscheid München ins Leben gerufen und rufen die Menschen in München dazu auf, das Anliegen mit ihrer Unterschrift zu unterstützen. Mehr als 35.000 Unterschriften haben sie bereits gesammelt, bis Ende August 2026 fehlten noch 5.000.

Es geht darum, alte Bäume zu erhalten und neue zu pflanzen – damit München klimaresilienter wird. Wer noch nicht unterschrieben hat, kann dies an einem von rund 80 Sammelorten in der Stadt tun.