ver.di Frauen München: „Feminismus ist für jede:n“

13. August 2026 aurelia Alles zum Nachhören, Frauen, LGBTQIA*, Gleichberechtigung 0

von links: Christiane Bihlmayer, Andrea Rothe, Martina Helbing, Walburga Rempe, Foto: privat
von links: Christiane Bihlmayer, Andrea Rothe, Martina Helbing, Walburga Rempe, Foto: privat

Diesmal blickten wir ver.di Frauen ins Nachbarland – nach Innsbruck. Dort gibt es seit über 50 Jahren den Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft (AEP), der vielfältige Aktivitäten entfaltet, unter anderem die Sendereihe:

Feminismus ist für jede:n“

Das hat uns neugierig gemacht. Wie hat sich der überparteilich-feministische Frauenverband entwickelt? Wo engagiert er sich und wofür setzt er sich ein? Darüber sprachen wir mit den beiden AEP-Redakteurinnen:

  • Elisabeth Grabner-Niel war telefonisch zugeschaltet 
  • Andrea Rothe war live bei uns im Studio

Am Ende der Sendung folgten wie immer Veranstaltungshinweise.

Sendung zum Nachhören:

Interview mit Elisabeth Grabner-Niel und Andrea Rothe, 53:20 min

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