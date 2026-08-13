ver.di Frauen München: „Feminismus ist für jede:n“

Diesmal blickten wir ver.di Frauen ins Nachbarland – nach Innsbruck. Dort gibt es seit über 50 Jahren den Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft (AEP), der vielfältige Aktivitäten entfaltet, unter anderem die Sendereihe:

„Feminismus ist für jede:n“

Das hat uns neugierig gemacht. Wie hat sich der überparteilich-feministische Frauenverband entwickelt? Wo engagiert er sich und wofür setzt er sich ein? Darüber sprachen wir mit den beiden AEP-Redakteurinnen:

Elisabeth Grabner-Niel war telefonisch zugeschaltet

Andrea Rothe war live bei uns im Studio



Am Ende der Sendung folgten wie immer Veranstaltungshinweise.

Sendung zum Nachhören: