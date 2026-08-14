Fünf Jahre Taliban-Herrschaft: Wie leben Frauen und Mädchen heute in Afghanistan?

Am 15. August 2026 jährt sich die erneute Machtübernahme der Taliban in Afghanistan zum fünften Mal. Seitdem wurden die Rechte und Freiheiten von Mädchen und Frauen systematisch eingeschränkt – von der Bildung bis hin zur Teilhabe am öffentlichen Leben.

Doch wie sieht diese Realität für Frauen aus, die heute noch in Afghanistan leben?

Anlässlich des Jahrestages hat Silvia Schwarz von der Münchner Gruppe der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit (WILPF) mit einer Frau aus Afghanistan gesprochen. Sie berichtet im Interview persönlich über ihren Alltag, die Einschränkungen und darüber, was es bedeutet, als Frau unter der Herrschaft der Taliban zu leben.

Aus Sicherheitsgründen verwendet sie dabei ein Pseudonym. Sie lebt weiterhin in Afghanistan. Das Interview wurde auf Englisch geführt und wird im Original wiedergegeben.

Ein Gespräch, das eine Perspektive hörbar macht, die viel zu selten zu uns durchdringt: die Stimme einer Frau, die selbst von den Entwicklungen betroffen ist.

Das Interview wird zum 15. August 2026 – fünf Jahre nach der Machtübernahme der Taliban – veröffentlicht.

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