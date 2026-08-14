Sommerloch – heiße Platten gegen die Dürre

14. August 2026 aurelia Ankündigungen und Veranstaltungstipps, Musik 0

Foto: Michael Niggel
Foto: Michael Niggel

„aufhorchen! neue schallplatten“ sendet zweimonatlich am 3. Dienstag an geraden Monaten um 16 Uhr im Sendefenster Tribüne. Wiederholt wird die Stundensendung in DAB+ und im Livestream am darauf folgenden Mittwoch um 1 Uhr und um 8 Uhr und am Wochenende nur im Livestream am Sonntag um 9Uhr

www.lora92.4 – aufhorchen! – neue Schallplatten am 18.8. um 16 Uhr

Diesmal mit:

  • micha acher – henry and the ghosts (alien transistor)
  • hulder – verbolden (buck spin)
  • mëstiza – spanish chica (sacra music)

DJ: Michael Niggel

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