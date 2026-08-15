Neue Sendung startet am Montag: „München spricht Arabisch“

München spricht Arabisch

die neue arabischsprachige Sendung aus München.

In der ersten Sendung geht es um die Idee der Sendung und um Musik: von Umm Kulthum und Fairuz bis Mohammed Abdel Wahab und Saliha.

In der nächsten Sendung treffen wir einen syrischen Oud-Spieler aus München und sprechen über Musik, Tarab und das Leben als Musiker in Deutschland.

Eine Sendung über Menschen, Musik, Kultur und das vielfältige München.

Jeden dritten Montag im Monat um 21:30 Uhr.

العربية

«ميونخ تتحدث العربية» برنامج جديد باللغة العربية من ميونخ.

في الحلقة الأولى نتعرف إلى فكرة البرنامج ونبدأ رحلة موسيقية مع أم كلثوم وفيروز ومحمد عبد الوهاب وصليحة.

وفي الحلقة الثانية نلتقي بعازف عود سوري يعيش في ميونخ، ونتحدث معه عن الموسيقى والطرب وتجربته كفنان في ألمانيا.

برنامج عن الناس والموسيقى والثقافة وميونخ المتنوعة.