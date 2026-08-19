Komm zum Fachtag Zivilcorage!

Mehr als Mut – Zivilcourage beginnt bei Dir!

Fachtag am 19. September 2026 | 10:00–17:00 Uhr | Kulturzentrum LUISE | Ruppertstraße 5, 80337 München

Kostenfreie Teilnahme

Zivilcourage ist mehr als ein spontaner Akt von Mut – sie ist eine Haltung, die unseren Alltag prägt und unsere Gesellschaft zusammenhält. Beim Fachtag „Mehr als Mut – Zivilcourage beginnt bei Dir!“ lädt der Verein Zivilcourage für ALLE e.V. dazu ein, gemeinsam zu diskutieren, zu lernen und konkrete Strategien für mehr Haltung im Alltag zu entwickeln.



Freut euch auf einen inspirierenden Tag mit Impulsen aus Praxis und Wissenschaft, interaktiven Workshops und Raum für Austausch. Der Fachtag richtet sich an engagierte Bürgerinnen und Bürger, Fachkräfte aus Bildung und Sozialarbeit, Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Zivilgesellschaft – und alle, die ein positives Zeichen setzen möchten.

Mehr auf: https://zivilcourage-fuer-alle.de/fachtag_zivilcourage/