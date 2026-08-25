Westend-Perspektiven: Weniger Autos, mehr Grün – macht das Westend mit?

Westend, wohin mit Dir? – so lautete der Titel einer Podiumsdiskussion, die LORA München vor zwei Jahren veranstaltete. Was ist passiert seitdem? Ja, wohin geht es konkret mit dem Westend?

In unserer Reihe „Westend-Perspektiven“ haben wir seit April dieses Jahres in sieben Beiträgen versucht herauszufinden, wie es Kindern und Jugendlichen im Viertel geht, dabei auf das Thema Bildung geschaut, dem migrantischen Leben nachgespürt, die Situation der Seniorinnen und Senioren, speziell was die Hitze anbelangt, in den Blick genommen und das Projekt Nachbarschaftsviertel beleuchtet.

Ein Thema hat uns am meisten beschäftigt: die Mobilität. Wie soll künftig – wie es im Bürokratendeutsch heißt – mit dem motorisierten Individualverkehr umgegangen werden? Dazu haben wir Fachleute und Interessenvertreter aus Politik, Verwaltung und Verbänden befragt.

Heute – in der achten und letzten Folge der „Westend-Perspektiven“ 2026 – sind wir im besten Sinne Bürgerinnen- und Bürger-Radio: Wir fragen die Menschen, die hier wohnen, ob und inwieweit sie den Weg zu einem autoreduzierten und deutlich grüneren Quartier mitgehen würden.

Unsere Straßenumfrage beginnen wir am Georg-Freundorfer-Platz.

Westend-Perspektiven. Folge 8: Mobilität – Länge: 9:52 Min.

Unsere Umfrage im Westend mit der Frage: „Soll der Autoverkehr aus dem Viertel verdrängt und die verbleibenden Fahrzeuge in Tiefgaragen untergebracht werden?“ ist natürlich nicht repräsentativ. Sie vermittelt aber durchaus ein Stimmungsbild: Rund zwei Drittel der Befragten wünschen sich weniger Autos im Viertel eine Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs.

Die Stadtverwaltung arbeitet derzeit an Vorschlägen, ob und wie dieses Ziel umgesetzt werden kann. Der Bezirksausschuss Schwanthalerhöhe hat sich bereits mehrheitlich für weniger Autos im Viertel ausgesprochen. Jetzt wartet man auf die Entscheidung des Stadtrats – und vor allem auf eine zügige Umsetzung.

Damit endet unsere achte und letzte Folge der Reihe „Westend-Perspektiven“ 2026. Alle bisherigen Beiträge können Sie auf der Website von LORA München nachhören. Und im September folgt dann noch eine Zusammenfassung der gesamten Reihe.

Alle weiteren Folgen der Westend-Perspektiven 2026 finden Sie hier:

Folge 1: Wo Kinder und Jugendliche ihren Platz finden

Folge 2: Was macht eigentlich ein Bildungslokal?

Folge 3: Ist Migration überhaupt noch ein Thema?

Folge 4: Wie das Griechische Haus Menschen zusammenbringt

Folge 5: Wie seniorenfreundlich ist das Viertel?

Folge 6: Auf dem Weg zum Nachbarschaftsviertel

Folge 7: Wie verändert ein Nachbarschaftsviertel die Mobilität?



