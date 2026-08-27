Münchner Beirat für Bürgerschaftliches Engagement in München

In dieser Sendung hören Sie ein Interview mit Norbert Huber

von der Fachstelle für Bürgerschaftliches Engagement in München.

Im Gespräch vergleichen wir die Reaktionen der Münchner Bevölkerung auf die Fluchtbewegungen von 2015 und 2022:

2015 kamen viele Menschen aus Syrien nach Deutschland, wobei München ein wichtiger Anlauf- und Migrationsknoten war.

nach Deutschland, wobei ein wichtiger Anlauf- und war. 2022 prägte die Fluchtbewegung aus der Ukraine die Situation, mit Warschau als einem der wichtigsten Migrationsknoten.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Spontanhilfe der Bevölkerung: Wie haben sich Engagement, Hilfsbereitschaft und die Formen der Unterstützung in den beiden Situationen entwickelt?

Das Interview mit Norbert Hubert ist in 4 Teile gegliedert.

1. Teil – Vorstellung Beirat

Interview mit Norbert Hubert – Vorstellung Beirat, 08:41 min

2. Teil – Rückblick 2015

Interview mit Norbert Hubert – Rückblick 2015, 10:44 min

3. Teil – Rückblick 2022

4. Teil – wie geht es weiter?