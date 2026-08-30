„Wehrdienst – Ja oder Nein?“ und bayerisches Bundeswehrgesetz

Im vierten Beitrag der Reihe „Gegen Krieg, Militarisierung und Aufrüstung“ haben wir zwei Themen vorbereitet:

Wir wollen von dem 18jährigen Schüler Leo wissen, warum er keinen Wehrdienst leisten will, wie er die aktuellen politischen Entwicklungen sieht und wie seine Erfahrungen mit den Schulstreiks waren.



Mit Maria Feckl von der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinte Kriegsdienstgegner*innen in Bayern sprechen wir über die teilweise erfolgreiche Klage gegen das bayerische Bundeswehrgesetz.



