Zu Besuch bei den Eine Welt-Tagen in Augsburg – „Von München soll kein Schaden ausgehen“ Teil 6/2026

Für die sechste Sendung „Von München soll kein Schaden ausgehen – Fairer Handel – Solidarisches Wirtschaften und Entwicklungszusammenarbeit.“ waren wir auf den Eine Welt-Tagen in Augsburg unterwegs und haben folgende Themen vorbereitet:



Was kommt nach den 17 Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030? Antwort darauf gibt es von Gabriele Köhler von den Women Engage for a Common Future (WECF).



Mit Rainer Putz vom Regenwaldinstitut und dem Regenwaldladen sprechen wir über die nachhaltige Nutzung von Nicht-Holzwaldprodukten im Amazonas-Gebiet



Was die Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes macht, erläutert Uwe Herrmann



Mit drei Vertreter*innen des Arbeitskreis Südindien e.V. haben wir über die Unterstützung der Frauenkooperative Premalaya Handicrafts Trust gesprochen.



Kooperation statt Konkurrenz: Dafür steht das alternative Wirtschaftsmodell Gemeinwohl-Ökonomie. Mehr dazu von Franz Kies.



und Gabi Ludwig von der Firma Handtrade stellt das Frauenkollektiv Global Mamas vor.