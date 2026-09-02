Stimmung und Stimmen von einer AfD-Kundgebung in Magdeburg,
Gespräche mit Jacqueline Bösicke, Mitbegründerin des Frauenzentrums Courage in Magdeburg-Buckau
mit Jules Romeo über die Gefahren des Queerseins im öffentlichen Raum
mit Angelika und Anne über ihre Wahrnehmungen im Wahlkampf
Stimmen und Stimmung vom CSD in Magdeburg und eine kurze Zusammenfassung der taz-Podiumsgesprächs mit Vertretern der Zivilgesellschaft im Moritzhof Magdeburg „Wetten dass, —- die Demokratie gewinnt“
12 Tage in Sachsen-Anhalt unterwegs – kurz vor der Landtagswahl
Stimmung und Stimmen von einer AfD-Kundgebung in Magdeburg,
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