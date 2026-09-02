12 Tage in Sachsen-Anhalt unterwegs – kurz vor der Landtagswahl

Stimmung und Stimmen von einer AfD-Kundgebung in Magdeburg,

Gespräche mit Jacqueline Bösicke, Mitbegründerin des Frauenzentrums Courage in Magdeburg-Buckau

mit Jules Romeo über die Gefahren des Queerseins im öffentlichen Raum

mit Angelika und Anne über ihre Wahrnehmungen im Wahlkampf

Stimmen und Stimmung vom CSD in Magdeburg und eine kurze Zusammenfassung der taz-Podiumsgesprächs mit Vertretern der Zivilgesellschaft im Moritzhof Magdeburg „Wetten dass, —- die Demokratie gewinnt“

ein Beitrag von Beate Stoelzel