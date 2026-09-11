Menschenwürde verteidigen

11. September 2026 aurelia Alles zum Nachhören, Frauen, LGBTQIA*, Gleichberechtigung, Politik & Gesellschaft 0

ver.di Frauen im LORA Studio, Foto privat
ver.di Frauen im LORA Studio, Foto privat

Unter diesem Motto befassten sich die ver.di-Frauen am 9. September 2026 mit dem Rechtsruck – aus gegebenem Anlass. Denn die Angriffe von Rechts richten sich gegen alle, die nicht ins „rechte“ Schema passen. Über Themen wie das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt und den drohenden Entzug der Gemeinnützigkeit für die VVN-BdA, aber auch über Möglichkeiten, sich nicht entmutigen zu lassen, sprachen wir mit Doro und Tanja von der Initiative „AfD-Verbot Jetzt“ sowie mit Katharina Heymann, die als ver.di-Sekretärin die gewerkschaftliche Perspektive einbrachte.

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Menschenwürde verteidigen 52:04 min

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