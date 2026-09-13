Seniorenbeirat München – der Fachausschuss Migration und Integration im Gespräch

In der Sendereihe des Seniorenbeirats hören Sie ein Gespräch mit Dr. Willi Baukhage, der den Fachausschuss Migration und Integration vorstellt.



Verantwortliche Redakteurin: Christine Förstl





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