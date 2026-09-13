In der Sendereihe des Seniorenbeirats hören Sie ein Gespräch mit Dr. Willi Baukhage, der den Fachausschuss Migration und Integration vorstellt.
Verantwortliche Redakteurin: Christine Förstl
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Seniorenbeirat München – der Fachausschuss Migration und Integration im Gespräch
In der Sendereihe des Seniorenbeirats hören Sie ein Gespräch mit Dr. Willi Baukhage, der den Fachausschuss Migration und Integration vorstellt.
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