Seniorenbeirat München – der Fachausschuss Migration und Integration im Gespräch

13. September 2026 Bernd Alles zum Nachhören, Generationen, München 0

Dr. Willi Baukhage und Christine Förstl. Foto: privat

In der Sendereihe des Seniorenbeirats hören Sie ein Gespräch mit Dr. Willi Baukhage, der den Fachausschuss Migration und Integration vorstellt.

Verantwortliche Redakteurin: Christine Förstl


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