Sinti und Roma. Ihre Geschichte, ihre Kultur – unsere Vorurteile

Renate Bürner im Gespräch mit Radoslav Ganev, einem der Gründer und Ideengeber des Vereins Romanity über Anliegen und Projekte des Vereins.

Es geht um Aufklärung über die Vorurteile und Bilder, die die 600-jährige Geschichte der Sinti und Roma in Deutschland und anderen Ländern begleiten und bis heute zu Diskriminierung und Gewalttätigkeit führen. 2025 sind diese Vorfälle um 24% gestiegen. Es geht um eine angemessene Erinnerungskultur des Genozids. Und es geht um den gesellschaftlichen und kulturellen Beitrag der Sinti und Roma.

– eine Sendung der Interkulturellen Stiftung Kolibri