Antikriegstag in München

Im fünften Teil aus der Reihe „Gegen Krieg, Aufrüstung und Militarisierung“ schauen wir auf den Antikriegstag am 1. September auf dem Münchner Stachus. Der Gedenktag wird bundesweit von den Gewerkschaften und der Friedensbewegung begangen und erinnert an den Überfall Deutschlands auf Polen im Jahr 1939, mit dem der 2. Weltkrieg begann.



Wir hören:

– Brigitte Obermayer von der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit

– Claudia Weber, Geschäftsführerin von ver.di München

– Magda von der ver.di-Jugend und aktiv im Bündnis „Nein zur Wehrpflicht“

– Harald Pürzel, Vorsitzender der Gewerkschaft ver.di München

– Angelika Claußen von den Ärzten für die Verhütung des Atomkriegs (IPPNW)