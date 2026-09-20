Deine Spende zählt besonders

Jede Spende bis zum Ende des Tages zählt.

Macht mit und unterstützt euer Radio LORA München das politisch unabhängige und nicht kommerzielle, alternative Bürgerradio mit den Schwerpunkten Soziales, Lokales, Ökologie, Eine Welt und multikulturelles Miteinander.

Je mehr Spenden unser Projekt im Aktionszeitraum generiert, desto mehr Geld erhalten wir aus dem Aktionstopf.

WICHTIG: Nur am Sonntag, 27.09.2026, 09:00 – 23:59 Uhr

„Beim Spendenmarathon wird das Budget anteilig verteilt – sammelt unser Projekt z. B. 10 % der gesamten Spendensumme (50.000 €) der Aktion, bekommen wir auch 10 % aus dem Fördertopf.“

Bitte spendet und teilt diese Nachricht mit Freunden und Bekannten – LORA braucht eure Hilfe! Danke.

Denn leider sind all unsere Sorgen nicht weg. Weiterhin ist es unsere Aufgabe, Geld zu besorgen, denn um unabhängig senden zu können, benötigen wir weiterhin Deine/Eure Unterstützung.

Trotz einer städtischen Förderung für die Ehrenamtskoordination (die eventuell ja auch bei der prekären Lage der Städtischen Finanzen wegfallen kann) müssen wir weiterhin Technik erneuern – im Sommer stehen die zwei Sendestudios an zu erneuern –, Sendebetriebskosten, Miete und alles drum herum über Mitgliedsbeiträge und Spenden selbst aufbringen.

Danke und schöne, hoffentlich noch ein paar schöne spätsommerliche Tage wünschen wir euch mit gutem Radioempfang.