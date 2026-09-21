In der aktuellen Ausgabe von „München spricht Arabisch“ am Montag, den 21. September 2026 um 21:30 Uhr begrüßen wir den syrischen Musiker Abathar Kmash.

Im Gespräch erzählt er von seinem musikalischen Weg, seiner Verbindung zur arabischen Musik und von seiner besonderen Beziehung zur Oud, einem der bedeutendsten Instrumente der arabischen Musik. Wir sprechen über seine Erfahrungen als Musiker zwischen Syrien und Deutschland, über seine Kompositionen und darüber, was die Oud für ihn persönlich bedeutet.

Eine Sendung über Musik, Erinnerungen, kulturelle Begegnungen und einen Musiker, der verschiedene musikalische Welten miteinander verbindet.

„München spricht Arabisch“ , jeden dritten Montag im Monat um 21:30 Uhr bei Radio LORA.

ميونخ تتحدث العربية

في حلقة جديدة من برنامج «ميونخ تتحدث العربية» نستضيف الموسيقي السوري أباذر قماش.

في هذا اللقاء يتحدث أباذر عن رحلته في عالم الموسيقى، وعن علاقته بالموسيقى العربية، وعن العود، إحدى أهم الآلات في الموسيقى العربية. كما نتعرف على تجربته الموسيقية بين سوريا وألمانيا، وعلى مؤلفاته الموسيقية، وما الذي يعنيه العود بالنسبة إليه على المستوى الشخصي.

حلقة عن الموسيقى والذكريات واللقاء بين الثقافات، وعن موسيقي يجمع بين عوالم موسيقية مختلفة.

ميونخ تتحدث العربية ،

كل ثالث يوم اثنين من الشهر عبر راديو لورا.