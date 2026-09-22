Was muss sich an den bayerischen Grundschulen ändern?

In Bayern hat vergangene Woche das neue Schuljahr begonnen.

Aber mit welchem Leistungszeugnis startet der Freistaat eigentlich selbst in diesen Herbst?

​Beim Blick auf die großen bundesweiten Vergleiche – wie den frisch erschienenen Bildungsmonitor oder den IQB-Bildungstrend – zeigt sich ein gewohntes, aber eben auch nachdenklich stimmendes Bild:

Bayern bleibt zwar die starke Nummer zwei in Deutschland, doch dieser Erfolg steht auf wackligem Boden.

​Denn der Gesamttrend zeigt bundesweit nach unten. Auch an den Schulen im Freistaat kämpft man mit spürbarem Lehrermangel, wachsenden Leistungslücken nach den Grundschuljahren und den großen Herausforderungen bei der Integration. Viele Eltern – allen voran Familien mit Migrationsgeschichte – machen sich große Sorgen um die schulische Entwicklung ihrer Kinder.

​Was muss sich also besonders an den Grundschulen ändern? Und welche Bildungsreformen braucht das Land jetzt wirklich?

​Darüber sprechen wir heute mit Dr. Dessislava Todorova. Sie unterrichtet selbst Deutsch, bringt fundierte Erfahrung aus der Bildungsdidaktik mit – und blickt als Mutter eines Drittklässlers auch mit ganz persönlichem Interesse auf das Thema.

​Frau Dr. Todorova kennt Sadija Klepo seit einigen Jahren, und sie hat mehrere Beiträge über das Thema Bildung für Radio Lora vorbereitet.

Beitrag nachhören: