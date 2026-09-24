Lieder zum Tagesablauf bei Gery’s + Tary’s Favourites und Wunschbox im September 2026

Was ist schon ein Tag?
Er besteht aus 24 Stunden,
also 1440 Minuten oder 86400 Sekunden.
Oder aus Morgen, Mittag, Abend und Nacht.
Die Lieder bei Gery’s + Tary’s Favourites jetzt im September zeigen auf,
was man den lieben langen Tag so alles machen und erleben kann.
Lieder zum Tagesablauf, Teil 1
am Montag, 28. September 2026 16:00 bis 17:00 Uhr
auf UKW und im Internet Livestream
mit Liedern von Simon & Garfunkle, den Rattles, den Bee Gees u.v.m.
… und …
Lieder zum Tagesablauf, Teil 2
am Mittwoch, 30. September 2026 16:00 bis 17:00 Uhr
auf UKW und im Internet Livestream
mit Liedern von Deep Forest, Duran Duran, den Moody Blues u.v.m.
Wunschbox im September
Wie jeden fünften Mittwoch im Monat läuft
am Mittwoch, 30. September 2026 nach den 22:00 Nachrichten bis Mitternacht
auf UKW, DAB+ und im Internet Livestream
die mittlerweile siebenunddreißigste Ausgabe der Wunschbox.
Da gibts eure Hörerwünsche, manche mit einer kleine Geschichte dazu.
Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com
Die Favourites werden wiederholt …
in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und
am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr
auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.
und am darauffolgenden Wochenende
die Montags-Favourites am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr
die Mittwochs-Favourites am Samstag um 23:00 Uhr
im Internet Livestream.
Die Wunschbox wird wiederholt …
am darauffolgenden Tag um 10:00 Uhr
auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream
und am darauffolgenden Wochenende
am Samstag um 18:00 Uhr
im Internet Livestream
Die Favourites und die Wunschbox kann man
nachhören oder sich als mp3 runterladen …
7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek
Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de
am besten mit cc an uns info@gerytaryfavourites.com
Viel Spaß beim Zuhören wünscht
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