Lieder zum Tagesablauf bei Gery’s + Tary’s Favourites und Wunschbox im September 2026

Was ist schon ein Tag?

Er besteht aus 24 Stunden,

also 1440 Minuten oder 86400 Sekunden.

Oder aus Morgen, Mittag, Abend und Nacht.

Die Lieder bei Gery’s + Tary’s Favourites jetzt im September zeigen auf,

was man den lieben langen Tag so alles machen und erleben kann.

Lieder zum Tagesablauf, Teil 1

am Montag, 28. September 2026 16:00 bis 17:00 Uhr

auf UKW und im Internet Livestream

mit Liedern von Simon & Garfunkle, den Rattles, den Bee Gees u.v.m.



… und …

Lieder zum Tagesablauf, Teil 2

am Mittwoch, 30. September 2026 16:00 bis 17:00 Uhr

auf UKW und im Internet Livestream

mit Liedern von Deep Forest, Duran Duran, den Moody Blues u.v.m.



Wunschbox im September

Wie jeden fünften Mittwoch im Monat läuft

am Mittwoch, 30. September 2026 nach den 22:00 Nachrichten bis Mitternacht

auf UKW, DAB+ und im Internet Livestream

die mittlerweile siebenunddreißigste Ausgabe der Wunschbox.



Da gibts eure Hörerwünsche, manche mit einer kleine Geschichte dazu.

Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com

Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende

die Montags-Favourites am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr

die Mittwochs-Favourites am Samstag um 23:00 Uhr

im Internet Livestream.

Die Wunschbox wird wiederholt …

am darauffolgenden Tag um 10:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream

und am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 18:00 Uhr

im Internet Livestream



Die Favourites und die Wunschbox kann man

nachhören oder sich als mp3 runterladen …

7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek



Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de

am besten mit cc an uns info@gerytaryfavourites.com

Viel Spaß beim Zuhören wünscht

Gery